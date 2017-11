Christophe Rousset, claveciniste et le Disque du Jour

Un enregistrement récent de septembre 2017, c’est celui de Christophe Rousset, claveciniste, chef d’orchestre et directeur musical des talents lyriques qui s’est imposé au fil des années comme une référence de la musique baroque.Christophe Rousset a enregistré pour la 1ère fois la musique pour Clavecin du compositeur français Claude Balbastre (1724-1799).

Distribué par Little Tribeca, son album est notre Disque du Jour.

Cette Balade musicale foisonne d’enregistrements récents et mythiques, notamment avec Dedi Papavrami, violon et François-Frédéric Guy (les 10 sonates de Beethoven), le pianiste Jean-Philippe Collard (Robert Schumann), Maria Callas (Le Cid), le Cuarteto Lunares (violon,bandonéon, violoncelle et contrebasse), Luciano Pavarotti (Verdi), le pianiste Claude Kahn (Les Amants de Nohant), la violoncelliste Ophélie Gaillard (Alvorada), le Quatuor Les Dissonances (Schubert) et le trompettiste Eric Aubier (Rossini).

Présenté par Bernard Ventre.