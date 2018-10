Christophe Schaeffer et Richard Ober : poésie, lumière et philosophie

Nous avons le plaisir d’accueillir dans cette émission de l’Onde poétique, Christophe Schaeffer, artiste polyvalent, puisqu’il est poète, philosophe, créateur lumière, musicien et a même été artiste-plasticien à une époque de sa vie, sans compter, par ailleurs, sa passion pour le rugby.

Nous découvrirons en premier lieu sa poésie et les rapports qu’elle peut entretenir avec les autres disciplines et les autres arts, notamment dans son dernier recueil, Au revers de l’abîme (Éditions de L’Improbable, 2018), où ses poèmes dialoguent avec les peintures d’Isabelle Crampe. Christophe Schaeffer nous parlera également de son activité importante de créateur lumière et nous parlera du spectacle auquel il participe actuellement à la Maison de la musique de Nanterre avec le compositeur Benjamin de la Fuente dans une mise en scène de Jos Houben.

Notre second invité, Richard Ober, qui dirige les Éditions de L’Improbable nous parlera de ses activités éditoriales, et de sa rencontre notamment avec Christophe Schaeffer. Poète et écrivain lui aussi, Richard Ober a écrit et publié dans les diverses collections de l’Improbable : Partage du paradoxe, Chemins du fils prodigue, Césallier sans ornière, Sentes secrètes toscanes, Bleu outre physique, Carrémachie, les furieuses, Euridikè.

Christophe Schaeffer est philosophe, artiste et poète.

Après un parcours universitaire à la Sorbonne et à Nanterre, il soutient sa thèse de doctorat (2007) sous la direction de Catherine Chalier, philosophe écrivain, spécialiste de l’oeuvre d’Emmanuel Lévinas.

En tant qu’universitaire, il est membre du GTEPS, groupe de recherche sur l’éthique scientifique au sein du Collège-de-France, dirigé par le professeur Anne Fagot-Largeau (2005-2006).

Musicien de formation au CIM (Centre d’Informations Musicales) à Paris, de 1988, à 1991 (son DEA de philosophie porte sur la pensée platonicienne de la musique), sa fibre artistique le conduit à une activité de plasticien où son travail aura la chance d’être récompensé par de nombreux prix et expositions entre 1990 et 1995.

Cette reconnaissance lui vaudra notamment d’obtenir un contrat au sein d’un collectif de peintres (A-XXI), dont les oeuvres sont exposées dans le monde entier et vendues à l’Hôtel Drouot, à Paris.

Dans cette optique, il fait le choix de mettre de côté son activité universitaire. C’est à cette époque qu’il rencontre le théâtre qui lui permet de synthétiser son parcours d’artiste et de philosophe. Il devient ainsi auteur (sociétaire de la SACD depuis 2000) et conjointement scénographe/plasticien lumière dans la continuité de son travail d’artiste.

Le fil rouge de ce parcours pluridisciplinaire est l’écriture, avec un premier ouvrage de poésie publié en 1988 (éd. Saint-Germain-des-Prés). Puis, suivra une quinzaine d’ouvrages à caractère philosophique qui lui ouvriront les portes de la revue « Philosophie magazine », de l’émission « Philosophie » sur ARTE, invité également à France Culture, France Inter, etc. Dans le même temps, il fonde le Collectif-REOS (http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectif-reos), un organisme trans-philosophique où poètes, scientifiques, artistes réfléchissent et dialoguent sur deux notions clés : séparation et réparation.

Depuis 2014, la poésie est au premier plan dans son travail de philosophe, fortement imprégné par cette question de l’altérité, du Tout-Autre et de l’inconnaissable. Après Traces d’hématome (préfacé par Bernard Noël), aImer – à quatre temps (préfacé par Werner Lambersy), il publie aux éditions de l’Improbable Horizon(s) et Au Revers de l’Abîme (un dialogue avec l’artiste peintre Isabelle Crampe), deux ouvrages qui se situent sur le plan d’une quête spirituelle et métaphysique.

Si la poésie reste sa philosophie « première », il continue cependant à publier des ouvrages philosophiques à caractère universitaire. Dans ce cadre est paru en juin 2018, aux éditions Honoré Champion/seuil, le Dictionnaire des penseurs, un voyage didactique parmi les penseurs influents à travers les âges et les continents.

Sites Internet :

Site de Christophe Schaeffer

Page Wikipédia sur Christophe Schaeffer

Blog de poésie Folle sagesse

Bio-bibliographie de Richard Ober :

Pilote du Vaisseau improbable, dont les activités se répartissent entre :

– édition de livres d’art et de poésie (plusieurs collections, dont la principale, « Les Cavaliers de l’orage« , constitue la partie expérimentale et artistique la plus poussée ;

– galerie d’art virtuelle et visible lors des salons avec des oeuvres d’Arnaud Laval, Joël Lepelletier ou Alain-Jacques Lévrier-Mussat ;

– et enfin événements au sens large, depuis les performances jusqu’aux controverses à caractère philosophique.

Richard Ober est également professeur de lettres, si l’on peut dire, dans la mesure où il ne donne pas des leçons, mais la parole aux jeunes gens de ses classes.

De façon générale, il s’oppose aux discours, qui selon Lacan ne sont toujours que des discours du maître.

Son désir est de favoriser ce qui permet l’individuation dans le groupe à travers la créativité et la singularité irréductible de chacun. Ses inspirations se trouvent du côté des pré-socratiques, de la Bible, du Romantisme, du Surréalisme, des Suprématistes russes, bref du côté de ceux qui ont cherché à » réinventer le monde », selon le projet de La Parole errante à Montreuil.

Les Éditions de l’Improbable

Catalogue en ligne (juin 2018) Poésie Art Spiritualité Théâtre

Le bruissement du sel : collection de poésie

Les Cavaliers de l’orage : collection d’art et de livres d’artistes

L’entretien de nuit : collection de spiritualité

Les Palotins : collection de théâtre

Adresse : 9, rue de l’Harmonie, 65000 Tarbes

Les Éditions de l’improbable auront bientôt un lieu dédié de vente à Montreuil (SCIC Dépôt-M, coopérative d’éditeurs de poésie), rue Robespierre.

Email : richard.ober@wanadoo.fr

Page Facebook

Émission de L’Ouvre Boîte à Poèmes, animée ce soir par Nathalie Cousin.

Technicien : Michel Cousin.

