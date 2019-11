Chronique 6 : Les sacs à main

Diffusée 7/11/19 Matinale et info 12h30.

Le sac à main qui est un accessoire de mode mais qui reste fonctionnel.

Les raisons de l’achat sont variées : pour bien choisir un sac à main : regarder le nombre de poches intérieures, la solidité de la matière, les finitions… et surtout se placer devant un miroir car selon votre silhouette un le choisira plus grand ou plus petit.