Chronique Beauté de Marie : Les vernis à ongles

L’histoire du vernis à ongles remonte à -3000 avant JC… revenons plus près de nous, dès 1970 les ongles artificiels font leurs entrées : acryliques ou gel sur des ongles longs et plus sexy … dans les années 1980 le métier de manucure apparaît !

Puis vont arriver sur le marché des vernis à ongles parfumés, les vernis qui tiennent 3 semaines et les semi-permanents. Première chose pour une bonne pose : on va manucurer, poncer et limer ses ongles puis les dégraisser. On se pose tranquillement pour une demi-heure minimum.

Concernant les vernis à l’eau quelques références : Made in France chez Nailmatic vernis aqua Nail de 47 couleurs de 18 à 45 € ou chez Namaki vernis à ongles pelable avec un choix de 12 couleurs à partir de 7 € plutôt une marque pour peaux sensibles et les enfants.