Chronique beauté de Marie : Produits de beauté achetés sur les site Internet

Je vais évoquer avec vous, les « produits de beauté trouvés sur Internet » et les sites beautés marchands. On aura une palette de choix plus grande, qu’en magasin, avec des produits de tous les continents et puis du bio, du vegan…

J’ai sélectionné quelques sites : moncornerb.com, net-a-porter beauté, ohmycream.com, bazar-bio.com, Feelunique.com, Sephora, Marionnaud, Nocibé… et une application française qui scanne les ingrédients contenus Clean Beauty… alors faites vous plaisir !