Chronique beauté : le Parfum de Marie

On pourrait qualifier le parfum, de bien des adjectifs : acre, poivré, sillage, frais, capiteux, fugace, musqué… L’eau de parfum présente une concentration de 18% en moyenne. L’eau de parfum reste très proche de l’extrait mais reste moins concentré, ce qui lui donne un effet plus éphémère que le parfum en lui même.

Il reste toute fois plus intense et puissant qu’une eau de toilette. Justement, les eaux de toilette sont concentrées à hauteur de 7 à 12%. Plus légère et volatile que l’eau de parfum, sa fraîcheur perdure quelques heures.

Pour les eaux de Cologne elles sont constituées à partir de notes hespéridées (agrumes).

Il s’agit d’un mélange à base d’eau et d’alcool avec un taux de concentration de 7%. N’oublions pas que la mémoire olfactive est une faculté pour notre cerveau lié à nos souvenirs d’une odeur particulière sentie dans le passé.