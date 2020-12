Chronique beauté : Se sentir belle et bien à Noël

Pour sa tenue de Noël, on ne se trompe pas !

On peut sortir le grand jeu : la petite robe noire avec des bijoux qui brillent une ceinture de belles bottes ou des escarpins…

Une robe en velours –ultra tendance- ou à paillettes ou alors une jupe plissée, crayon ou même en tissu métallique très glamour avec un haut plus simple…

On peut opter pour la combinaison-pantalon tj chic et élégante, de la dentelle qui reste un tissu très féminine. Un beau blazer en velours ou brillant, doré…

Reposez-vous plusieurs fois par jour dans les transport surtout en ce moment, au travail, à la maison… fermez les yeux en musiques ou dans le silence, sortez et respirez regardez avec bienveillance tout ce qui vous entoure.

Chantez seule sous la douche ou dans une chorale, riez au moins 3/jour… dormez 7h… une fois bien dans sa tête et son corps on va pouvoir se tourner vers les autres, sa famille et ses amis et sortir de se marasme !