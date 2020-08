Chronique mode/Beauté de Marie : l’entretien professionnel

Et si nous évoquions ensemble l’entretien professionnel pour un nouveau job ou pour demander une augmentation.

Alors comment les recruteurs vous voient ? Et comment répondre en terme de look et maquillage afin de « convenir » lors de l’entretien d’embauche ? Et pourquoi pas demander une augmentation !

Cela dépend de la branche dans laquelle vous postulez. On regarde sur les réseaux sociaux, eh oui ! Pour voir comment sont vêtus vos futurs collègues pour se faire une idée de la tenue idéale dans cette entreprise !

Une augmentation : sortez de votre zone de confort montrer vos capacités d’écoute, de calme, et apportez des solutions positives lors des réunions soyez actif et présent sans trop !

Un conseil > un livre le grand livre de l’entretien d’embauche faites votre bilan Optimisez votre candidature et préparez vos entretiens de Patrice RAS aux ed Livre Fnac