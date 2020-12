Chronique mode de Marie : le pull

Nous allons enfiler notre petite laine, il fait froid c’est l’hiver, donc je vais vous présenter les pull over de l’anglais to pull over, tirer par-dessus [la tête].

La première matière est la laine de mouton ou mérinos, sachant qu’il existe 450 races de moutons !

Les différentes qualités de laine sont le mohair qui est issu de la chèvre > 3 à 4 fois plus fin qu’un cheveu humain, choisi pour ses qualité isothermes et sa facilité d’entretien, puis l’angora lui est obtenu à partir du lapin, on le trouvera mélangé avec 30% de laine de mouton, il ne pique pas, et reste très doux.

On voyage vers de lointaines contrées pour trouver d’autres qualités de fils en 1er l’alpaga…Le lama nous donne sa toison pour une fibre extrêmement fine et isotherme, puis le shetland d’une île irlandaise une fibre plus grossière, on voyage toujours au Tibet pour récolter la toison des chèvres pashmina donc le cachemire la fibre la plus chaude voilà nous avons fait un grand tour d’horizon pour la laine.et pour finir en beauté…

Il existe à Albi le Championnat du Monde du Pull le plus moche et cela depuis 2017 exceptionnellement envoyez vos photos par mail les votes se feront en ligne, du 3 décembre au 18 pour les qualifications et du 19 au 26 décembre pour les finales.

À vous de tricoter, chiner et vous amuser !