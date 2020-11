Chronique Mode de Marie : les créateurs de mode Africains

L’Afrique c’est un continent avec 54 pays ou tendances, du Maroc à l’Afrique du Sud, en passant par le Sénégal, les Créateurs Africains gagnent en visibilité et de plus en plus de « Fashion Week » sont organisées sur le continent Africain et dans les capitales de la mode.

Il existe plus de 200 stylistes… je pourrais citer Imane Ayissi ou Pathéo ou Thebe Magugu premier africain a remporté le prix LVMH.

Un conseil livre Africa 21è siècle d’Ekow Eshun aux ed Textuel.