Chronique mode de Marie : vivre bien et belle durant le re-confinement

Pour ma chronique de ce jour je vais évoquer avec vous, et vous donner des conseils concernant votre beauté et votre bien-être pour ce ReConfinement.

Première chose l’on choisit si possible un vêtement sympa avec de la couleur et une coupe, pas de vêtements mous qui ne nous flattent pas.

Deuxième chose, une évidence : on se lave, on se coiffe et on se rase ou maquille. Les enfants aussi !

Troisième commandement : on n’oublie pas les accessoires : bijoux, barrettes, chaussures…

Quatrièmement on reste en contact avec ses amis, sa famille et ses collègues !