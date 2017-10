Le Cid de Jules Massenet (2ème partie)

L’action se déroule en Espagne au 11ème siècle. Après le duel où il tue le père de sa fiancée, Rodrigue, surnommé le Cid, va partir au combat livrer bataille contre les maures, mais se plaint de devoir courir à la gloire en emportant la haine de Chimène, mais celle-ci l’incite plutôt à revenir vainqueur.

Rodrigue exulte en entendant cet aveu alors que Chimène s’enfuit, honteuse d’avoir laissé un espoir de pardon au meurtrier de son père.

Rodrigue est donné pour mort ; son père, malgré son chagrin, se montre fier de sa mort héroïque. Chimène laisse alors éclater son amour, mais après avoir entendu des fanfares au loin et des acclamations dans la ville, elle comprend que Rodrigue est toujours vivant et il fait une entrée triomphale acclamé par la foule qui salue celui que les rois maures ont choisi pour seigneur.

Lorsque le Roi lui propose une récompense, Rodrigue répond que seule Chimène peut la lui accorder, mais comme elle n’arrive pas à pardonner ou à dicter sa mort, il veut se faire justice et tire son arme pour se tuer, mais Chimène l’arrête en lui déclarant son amour. Elle a donc cédé et accepte d’épouser Rodrigue, et l’opéra, une fois n’est pas coutume, se termine par des réjouissances.

Présenté par Maïthé et Bernard Ventre.