En Cie de Daniel Defilipi Capsule 3/3 : C’est la vie

Vous êtes En Cie de Daniel Defilipi, auteur, compositeur, comédien, interprète et interprété ! L’ascenseur du temps nous dépose dans au rayon « C’est la vie » et l’on entre au théâtre, autrefois avec « Il Soufflait ». Mais parfois au hasard de la vie, vous croisez, sidéré, un « Mythomane » !

Toutes les chansons sont écrites et composées par Daniel Defilipi !

– Il Soufflait

– Mythomane

Oui ! Nous sommes là, sur IDFM 98 radio Enghien. En Cie de Daniel Defilipi lorsqu’il retrouve les fondamentaux.

– Tu l’Aimeras

Daniel Defilipi commença le piano à 5 ans. D’abord comédien marionnettiste dans la tradition du théâtre Guignol Lyonnais. Il devient comédien à part entière grâce aux cours de comédie et d’interprétation qu’il suit avec Pierre Repp & Michel Galabru. Il joue au théâtre, même à l’Opéra dans Don Giovanni. Il a même été Directeur du théâtre du Petit Conservatoire à Lyon. Daniel Defilipi tourne dans de nombreux films, téléfilms et séries.

Dans « Cordier juge et flic » il joue le procureur Destrade. Daniel Defilipi écrit des sketches et des pièces de théâtre qui sont jouées en Belgique et au Canada. Ne perdez pas de vue cet auteur et compositeur de talent. Daniel Defilipi a chanté dans les grands cabarets parisiens (Le Don Camillo, la Villa d’Este, Belle Epoque). De nombreux morceaux parmi ceux que je vous ai offerts sont inédits !

– Plus je t’aime

Mes capsules intergalactiques, interstellaires, intersidérales & sidérantes équipées d’un superbe ascenseur du temps vous déposent sur les planètes des chansons d’artistes aux talents inégalés qui changent les idées !