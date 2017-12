Claire Désert et la masterclasse de piano d’Enghien-les-Bains

L’association Pianomasterclub dont le président est Jean-François Mazelier organisait avec le concours de la Ville d’Enghien-les-Bains et de GFI, la dernière cession 2017 d’une série de 3 master classes de piano. La pianiste-concertiste Claire Désert y était invitée les 9 et 10 décembre afin d’aider 7 élèves de piano des conservatoires régionaux de bénéficier gratuitement d’un enseignement de haut niveau.

Samedi 9 décembre, à l’Auditorium de l’École de Musique d’Enghien-les-Bains, Claire Désert au cours de son récital a séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations de Chopin, Beethoven, Schumann, Schumann/Liszt, Verdi.

IDFM Radio Enghien, présent dans la salle, a enregistré plusieurs séquences mais a choisi pour cette Balade musicale de vous offrir un extrait du Miséréré du Trouvère de Verdi qui précède l’interview réalisée par Bernard Ventre auprès de Claire Désert..

Autour de ce point fort musical de l’émission, nous découvrons un baryton qui vécut à Eaubonne, qui fit une belle carrière de mélodiste.Son histoire est extraordinaire car il commença à gagner sa vie comme charcutier, chanta de nombreuses mélodies et plus tard devint professeur au Conservatoire National Supérieur et de Danse de Paris. On y trouve ses enregistrements à la Bibliothèque Maurice Genevoix d’Eaubonne (Fauré, Gounod, Franck, Schubert, Chabrier, Poulenc, Ravel, etc…).

Charles Koeclin, compositeur oublié voir ignoré qui vécut à Valmondois et Méry-surOise nous revient sur notre radio avec des extraits inédits d’une Sonate pour violon et piano et du Quintette pour piano et cordes.

Au programme, un nouvel hommage à l’incomparable Maria Callas et le sublime Pavarotti,mais aussi la découverte d’une mezzo-soprano, Mariam Sarkissian, et un clin d’oeil au spectacle qui se joue actuellement au Théâtre du Ranelagh Les Amants de Nohan sans oublier la Musique de Bohême avec Smetana et la trompette de l’opéra, Eric Aubier.

Présenté par Bernard Ventre.