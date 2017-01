Un Clarinettiste Bien Né

Les grands orchestres blancs ont attentivement écouté et exploité les recherches, les trouvailles de Duke Ellington et Count Basie.

Soutenus par les managers de l’industrie du spectacle et les stations de radios, bénéficiant de l’accès aux salles les plus huppées, les musiciens blancs, ont profité beaucoup plus rapidement de la mode du swing.

Né à Chicago, le 30 mai 1909, le jeune Benjamin David Goodman, fait ses débuts de clarinettiste dans la synagogue Kehelat Jacob, où son professeur lui fait étudier le répertoire de Mozart. Mais ces véritables professeurs, Benny Goodman, va les rencontrer dans les cabarets de la Windy City, où se produisent les plus grand noms du jazz.

Intelligemment soutenu par le producteur John Hammond, dont il deviendra le beau frère, Benny Goodman est le plus gros vendeur de disques de son époque. En janvier 1938, il est couronné King of swing au Carnegie Hall de New York. Sa réputation de clarinettiste, lui permet de créer son propre grand orchestre dès 1934, et ses concerts au Paloma Balroom de Los Angeles, lui réservent un accueil triomphal.

Il joue en 1958 à l’exposition internationale de Bruxelles et en 1962, il s’envole pour L’URSS et triomphe à Moscou. Le voyage est considéré comme un événement, et l’on reste rêveur à l’idée, de ce que dut être cette prestation d’un musicien juif, défendant les couleurs américaines, à deux pas du Kremlin.