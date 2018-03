le Clarinettiste Michel Lethiec, une tête d’affiche

Le clarinettiste Michel Lethiec est considéré comme l’une des figures éminentes du milieu musical international. Artiste très présent sur les scènes de concerts et de festivals, il est également passionné par l’enseignement et participe très activement à la recherche et à la diffusion du répertoire. Il se produit en soliste et en musique de chambre, partenaire des interprètes et orchestres les plus renommés. Il a créé de nombreuses pièces et concertos écrits par des compositeurs contemporains. Son importante discographie comporte deux grands prix du disque.

Michel Lethiec est le directeur du festival Pablo Casals de Prades, l’un des plus anciens dans le monde, et ainsi perpétue le legs tant musical qu’humaniste laissé par Pablo Casals, célèbre violoncelliste, chef d’orchestre et compositeur.

Michel Lethiec préside à l’organisation de la 25ème édition de Prades aux Champs-Elysées qui se déclinera en deux concerts hors les murs les 19 mars et 13 avril prochains dans le prestigieux théâtre des Champs-Elysées à Paris avec une pléiade d’artistes invités.

Présenté par Christophe Gravereaux.