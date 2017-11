Le clarinettiste Pierre Génisson et le quartet 212

C’est autour de deux cousins compositeurs Mozart et Weber que le le clarinettiste Pierre Génisson retrouve le Quartet 212 composé de David Chan, 1er violon : Catherine Ro, 2ème violon : Dov Scheindlin à la viole et Rafael Figueroa au violoncelle, ces musiciens étant eux-mêmes solistes du Metropolitan Opéra de New-York.

L’album enregistré par Little Tribecca nous propose un parcours musical entre le Quintette avec Clarinette k.581 de Mozart et le quintette avec clarinette op. 34 de Weber.

Une parfaite communion avec le Quartet 212 nous a réunis, et j’ai pu éprouver alors à quel point la musique de Mozart était d’une grande pureté, sincère, lumineuse et intime écrit Pierre Génisson qui dit aussi que Weber fût le premier à donner toute sa brillance et sa virtuosité à la clarinette.

Présenté par Bernard Ventre.