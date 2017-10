Le clarinettiste Pierre Genisson et son quartet 212

IDFM Radio Enghien et Ballade musicale vous proposent une rencontre entre Mozart (1756-1791) et Weber (1786-1826) autour de l’album du clarinettiste Pierre Génisson et son quartet 2012.

Que de similitudes et de complémentarités entre les deux compositeurs ! Mozart épouse Constance Weber, devenant ainsi le cousin par alliance de Carl-Maria von Weber. les deux compositeurs meurent avant la quarantaine, l’un à la fin de l’époque classique, l’autre à l’orée du romantisme. Mozart/ Weber, les compositeurs inspirés chacun par un clarinettiste d’exception, Pierre Génisson, ont donné à l’instrument ses lettres de noblesse.

L’œuvre de Mozart m’a donné le goût de la clarinette nous déclare Pierre Génisson. J’ai pu éprouver, poursuit-il à quel point la musique de Mozart était d’une grande pureté, sincère, lumineuse et intime. Elle s’adresse directement au coeur, sans artifice. Elle exprime, sans mot, les valeurs universelles d’humanité, de paix et d’amour..

Mozart a ouvert la voie à d’autres compositeurs qui ont à leur tour composé pour la clarinette, comme Weber qui fût le premier d’entre eux. Weber a su donner toute sa brillance et sa virtuosité à cet instrument. Il nous a offert de magnifiques mélodies lyriques et dramatiques nous dit Pierre Génisson.

Au cours de cette ballade musicale dédiée à la Mozart/ Weber et à la clarinette, Pierre Génisson et son quartet 212 composé de David Chan, 1er violon – Catherine Ro, 2ème violon – Dov Scheindlin à la viole et Rafael Figueroa nous interprètent de nombreux passages de leur album distribué par apartemusic.com/ little tribeca dont: l’allégro du quintette avec clarinette en si b majeur op 34 de Weber et le larghetto du quintette avec clarinette en la majeur K 581 de Mozart.

Présenté par Bernard Ventre.