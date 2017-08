La clef du Miroir, pour comprendre la logique du monde

Entretien avec Claude Traks, chercheur et écrivain, conférencier, parcourant inlassablement la planète depuis des années, pour expliquer à ceux qui veulent bien l’entendre quelles sont les conditions que l’humanité doit remplir pour éviter que les plus terribles prédictions de l’Apocalypse ne se réalisent au cours de la décennie qui vient de commencer et pour que nous puissions tous accéder à la Nouvelle Époque, passionné des moyens de guérison qui mélangent psychologie, spiritualité et chamanisme.