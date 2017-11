Ce livre est issu de la rencontre entre une malade du cancer écartée des protocoles classiques et son médecin porte-parole de l’endobiogénie. Il réunit principes nutritionnels, conseils pratiques et recettes adaptées pour lutter contre le cancer.

Les explications scientifiques vulgarisées expliquent comment la cellule cancéreuse – et plus largement le processus inflammatoire – se nourrit et donc comment l’affamer pour la freiner, voire la stopper. Les 175 recettes concoctées par la patiente mettent en application les principes nutritionnels préconisés par le médecin, en mêlant tradition et gourmandise.

Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste, est porte-parole de l’endobiogénie. Cette médecine intégrative, riche de 40 ans de succès thérapeutiques et de publications scientifiques récentes, s’appuie sur les plantes comme outil thérapeutique de prédilection, ainsi que sur l’implication du patient dans son hygiène de vie et son alimentation. Le Dr Charrié possède un solide bagage théorique complété de recherches personnelles et en équipe, et de nombreuses observations cliniques.

Maryse Groussard, atteinte d’un cancer du sein, a refusé l’opération proposée par les chirurgiens oncologues car elle est allergique aux produits anesthésiants. Elle a donc été confrontée seule à sa maladie, hors du circuit des médecines classiques, avant de rencontrer le Dr Charrié. Six ans après le début des consultations, sa maladie est stabilisée.

Leur livre : Les Clés de l’alimentation anti-cancer et maladies inflammatoires, infectieuses, auto-immunes aux Éditions Terre Vivante.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.