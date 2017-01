Cœur de français Eric Bouvelle Ca restera quand on sera vieux Marie Paule Belle

Des chansons françaises et étrangères dansantes, Angel Eyes par Carole Laure, Amalia ne laisse pas mourir le fado par Linda de Suza, Ca restera quand on sera vieux par Marie Paule Belle, etc. Et une partie de l’histoire de la chanteuse Maya Casabianca qui nous interprète Guitare tango, et de En revenant de la revue interprétée par Maloire.

Avec aussi les airs d’accordéon non chantés Cœur de français de Bruno Lorenzoni par l’orchestre musette d’Eric Bouvelle, La célèbre valse Ciribiribin par l’orchestre de mandolines Italian Mandolins. Boléro à Acapulco par Delphine Lemoine, etc. Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22 le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.