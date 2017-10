Esther, Créatrice d’un lieu unique au cœur du Marais, dédié aux corps, l’esprit et l’âme. Des ateliers et conférences avec des intervenants reconnus et une Boutique avec une sélection de produits éclectiques. Soyez les premiers à découvrir ses nombreux invités et le programme des événements sur le stand l’univers d’Esther.

Au Cœur de l’Humain, le thème des trente ans du salon Zen qui aura lieu à Paris du 28 septembre au 2 octobre à l’espace Champerret.