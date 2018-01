Colloque Sport Sur Ordonnance à Enghien

Je vous propose un reportage sur l’intérêt de la pratique des activités physiques et sportives dans le suivi et le traitement des maladies chroniques.

Les professionnels du sport et de la santé se sont réunis le 2 décembre 2017 à l’Auditorium des Thermes d’Enghien.

Cette rencontre était organisée par le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise) avec le soutien de la MAIF, la ville d’Enghien-les-Bains et le Centre de Congrès Barrière, le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France), le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) et le Conseil Départemental du Val-d’Oise.

Les dernières études sur le sport et le cancer montrent en effet l’importance de la santé physique et mentale.

Vous entendrez des extraits de l’exposé du Dr Jean-Marie Turgis (CDOS) à propos des suites de la loi Sport Sur Ordonnance adoptée par les députés en 2015, dont le principe est de permettre aux patients souffrant d’une ALD (Affection de Longue Durée) de se voir prescrire par leur médecin traitant une activité sportive adaptée.

La loi du 26 janvier 2016 précise que : l’activité physique prescrite doit être considérée comme un médicament à part entière. Il a présenté ensuite le Plan Régional Sport Santé Bien-Être que le CDOS a pour but de mettre en œuvre au niveau du département.

J’accueillerai au plateau d’IDFM : Dr Sophie Vautier-Rit, cancérologue au Centre Hospitalier de Pontoise, gynécologue obstétricien spécialisée en chirurgie du cancer du sein, membre fondateur de l’association Escrime Cancer Val d’Oise.

Fabienne La Roque, Présidente de l’association Escrime Cancer Val d’Oise. Elle apportera son témoignage de patiente.

Jean-Louis Bouglé, maître d’armes, parlera de son expérience personnelle.

Le CDOS Val d’Oise agit en faveur du Sport Santé

Présenté par Marie-Françoise Souchet.