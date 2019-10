Colloque sur la laïcité, à Enghien les Bains

Notre société se pose presque chaque jour la question de l’équilibre entre pratique religieuse, croyance, expression publique de sa foi, respect des valeurs fondamentales de la république, coexistence de tous ces éléments dans un espace “politique” où chacun peut trouver sa place, responsabilité de l’État et du système d’éducation dans la transmission de ces valeurs, risque de voir les excès de violence prendre un jour dramatique et mettre en péril l’organisation politique et sociale, ce sont quelques unes des problématiques abordées au cours du colloque qui s’est déroulé le 28 septembre à l’auditorium des Thermes d’Enghien les Bains.

Un plateau d’intervenants de très haut niveau ont apporté leur éclairage historique, juridique, philosophique.

Pour IDFM Radio Enghien, nous avons organisé une table ronde au cours de laquelle se sont exprimés Jean-Louis Bianco, Président de l’Observatoire de la laïcité, François Clavairoly, Président de la Fédération protestante de France, Alain Joubert, organisateur de la journée.

L’historienne Valentine Zuber, spécialiste du fait religieux, et le philosophe Georges Kutukdjan, doyen des Médiateurs à l’Unesco sont également intervenus au micro d’IDFM.