Le combat des Dardanelles #2 (1917/2017)

Cette deuxième émission, est une rediffusion du 10 juin 2014 où pour la deuxième fois, Michelle Vinogradoff une habitante de Méry-sur-Oise, venait nous parler de son grand-père Georges Vinogradoff qui avait fait partie du corps expéditionnaire russe lors du combat tragique et violent des Dardanelles.

Michèle Vinogradoff nous rappelle que l’envoi en renfort des brigades russes était dû aux termes de l’alliance militaire qui liait les alliés. Des opérations sanglantes sont confiées aux brigades russes jusqu’au mois d’octobre 1917 où une partie des soldats russes se rebellent et ne veulent plus se battre. Georges Vinogradoff au contraire se replie vers la France où il s’engagea aux derniers combats avec une division marocaine.

Il faut savoir qu’au défilé de la victoire, les russes n’ont pas été conviés et que d’une manière générale ce fait est passé totalement passé sous silence dans les manuels d’histoire. En Russie, au contraire, on se passionne de plus en plus pour l’histoire de ce corps expéditionnaire qui fait l’objet d’une redécouverte et d’une reconnaissance officielle : inauguration de monuments aux morts (un à Paris, l’autre à Moscou, visite de Vladimir Poutine au musée de la Légion russe à Paris). Au cimetière de Péronne, on trouve quelques tombes russes parmi les autres.

