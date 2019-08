Michel Hennique : Après une carrière de Directeur régional Antilles Guyane, dans le groupe HAVAS, Après une carrière de Directeur régional Antilles Guyane, dans le groupe Havas, s’est découvert un talent de sourcier qu’il n’a cessé d’exploiter jusqu’à obtenir aujourd’hui, près de 95% de réussite.

Fascinés par sa méthode aussi rigoureuse qu’efficace, nombreux sont ceux qui font appel à ses services. Autour de son livre : Comment devenir un bon sourcier. Manuel pratique pour s’initier ou se perfectionner aux techniques de la radiesthésie

Après le succès de Sources et Sourciers, le livre de référence sur l’art du sourcier, Michel Hennique présente ici un manuel pratique détaillant avec précision ses techniques éprouvées de recherche des sources depuis des dizaines d’années.

Simple, facile à lire et à comprendre, illustré de dessins et photos en couleur, vous y découvrirez ses secrets ainsi que des conseils progressifs et appropriés pour vous initier ou vous perfectionner dans la recherche d’eau, en utilisant des baguettes ou un pendule de manière appropriée.

Car un bon soucier doit être aussi et avant tout un bon radiesthésiste. Grâce aux pages de notes, vous pourrez enregistrer votre progression et mesurer vos progrès au fil de vos expérimentations.