Yannick Lengrand, certifié en sophrologie, auto-hypnose et Reiki. Canalisation angélique.

Auteur et conférencier. Pratique depuis plus de 20 ans et organise maintenant des stages et formations en France, en Suisse et en Belgique.

Manuel d’exercices pour ouvrir votre canal spirituel et vous connecter à l’énergie des anges.

L’action des anges se fait par vous et autour de vous.