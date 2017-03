Complainte du maquereau Mouloudji – La paloma Stéphane Kubiak et Esteban

L’histoire du célèbre tango La paloma écrite dans les années 1860 dans deux versions. La première version chantée en polonais par le célèbre orchestre musette du Nord de la France, Stéphane Kubiak. La seconde, plus longue et non chantée, par Esteban avec une interprétation à la guitare et au violon. Et aussi l’histoire de Mouloudji à partir d’une valse lente Complainte du maquereau, chanson peu connue de l’année 1958.

Et aussi d’autres chansons, une valse musette, Belle la vie par Sand Bara accompagné à l’accordéon, un slow La bonne princesse (Diana) par l’orchestre musette de Jean Désiré Bailly, etc.

Émission en direct avec Ignace d’une nouvelle Une guinguette de danses composée avec des chansons des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons accompagnées à l’accordéon, ceci pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.