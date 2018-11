Comprendre et pratiquer la psychologie biodynamique

Guillaume De Brébisson, ancien journaliste devenu thérapeute psycho-corporel biodynamique.

Marc Brami, Psychologue-psychothérapeute en libéral, (maîtrise de psychologie clinique, master recherche de psychologie cognitive (université Paris 8), DU Handicap Psychique (université Paris 5).

Tous deux sont assistants de formation à l’Ecole Biodynamique. (Montpellier)

La psychologie biodynamique agit à la fois sur les niveaux physiologiques, émotionnel et mental en s’attachant à faire retrouver au patient son ‘ »noyau sain » et à débloquer les tensions, émotions et névroses qui s’inscrivent dans le corps.

C’est la Norvégienne, Gerda Boyesen, sa fondatrice, qui a eu l’intuition de l’importance de l’intestin dans notre santé physique et émotionnelle.