Marc Vallée, fondateur de Ariane Éditions, également à l’origine du grand événement Science et Conscience qui a rassemblé plus de 1500 personnes au Zénith de Toulouse,en 2012.

Autour du livre de Dolores Cannon : Les gardiens, comprendre la présence des extraterrestres au-delà des abductions.

Tout ce que nous savions jusqu’ici des abductions et des observations d’ovnis ne représentait que la pointe de l’iceberg.

Les travaux de Dolores Cannon dans le champ de l’hypnose régressive nous permettent maintenant une étude approfondie de ces phénomènes et de comprendre beaucoup mieux les raisons de la présence extraterrestre sur Terre.

Cette étude de cas étalée sur plus de dix ans porte sur des sujets tels que : les occurrences de temps manquant ; les vaisseaux spatiaux en provenance d’autres dimensions et d’autres plans d’existence ; la collaboration et les trocs entre les extraterrestres et le gouvernement…