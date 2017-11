Un concert caritatif au profit de l’APAESIC organisé par le Festival baroque de Pontoise

L’APAESIC est une Association des Parents et Amis d’Enfants soignés à l’Institut Curie. Cette association, animée par un réseau de parents bénévoles, travaille depuis 10 ans auprès du département d’oncologie pédiatrique de l’Institut Curie avec pour principal objectif l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants atteints du cancer ainsi qu’à l’accueil de leurs parents.

Elle intervient en participant à l’aménagement du service, afin d’en faire un vrai lieu de vie, en finançant des animations (interventions de clowns, de musiciens, fêtes de Noël, gouters…) et an apportant un soutien financier et moral aux familles frappées par la maladie.

Depuis 13 ans, le Festival baroque de Pontoise organise un concert caritatif au profit de l’APAESIC qui est prévu cette année le samedi 9 décembre 2017 à 17h. en l’église Notre-Dame de Pontoise.

Intitulé : de l’Avent à la Nativité, la semaine mystérieuse, ce concert réunit Françoise Masset, mezzo-soprano, Jean Tubéry, cornet à bouquin, Stéphanie Petibon, théorbe et viole de gambe, Julie Dessaint, basson, Brice Sailly, orgue positif ainsi que les étudiants en classe de chant baroque du CRR de Paris.

Au programme, les plus belles pages de la musique française inspirées par les couleurs harmoniques italiennes : oeuvres de Charpentier, des Carissimi ou de Monteverdi, une peinture de la Nativité résolument universelle. La recette est entièrement reversée à cette œuvre.

Patrick Lhotellier pour le Festival baroque de Pontoise, Olivier Pujo, Président de l’APAESIC et le docteur Jean Michon, chef du service d’oncologie pédiatrique à l’Institut Curie sont les invités de IDFM Radio Enghien.

Présenté par Bernard Ventre.