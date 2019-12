Concert de Noël sur idFM Radio Enghien

En cette période particulière de l’année, nous vous proposons une heure musicale qui ne ressemble en rien à celles que vous avez l’habitude d’entendre et que nous avons baptisé : Concert de Noël, car l’esprit de Noël, c’est le plaisir du partage, et l’espoir d’un monde plus spirituel et plus humain.

Au menu : Bach, Beethoven, Bizet, Tchaîkovsky, Haëndel, Gounod, Christmas Jazz, Caccini, et Flûte de Pan.

Présenté par Bernard Ventre.