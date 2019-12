Concert du Jour de l’An de idFM Radio Enghien

Pour le Jour de l’An, Ballade musicale vous a composé une programmation de musiques scintillantes.

L’incontournable Marche de Radetsky est au menu, entourée d’une ouverture Les Filles du Rhin, La Méditation de Thaïs de Massenet pour violon et orchestre avec Renaud Capuçon, Rhapsodie in blue de Gershwim, Le Boléro de Ravel, et de Tchaïkowsky un extrait du ballet Casse-Noisette pour 2 pianos interprété par Ludmilla Berlinskaya et Arthur Ancelle.

Présenté par Christophe Gravereaux.