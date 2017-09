Un concert pour la restauration de l’orgue de l’église St-Martin de l’Isle Adam

L’église Saint-Martin est une église catholique paroissiale située à L’Isle-Adam dans le Val d’Oise. C’est une église de style Renaissance d’une grande homogénéité, édifiée entre 1487 et 1567 avec des interruptions, sous la direction d’au moins deux architectes différents.

L’influence gothique demeure encore visible en ce qui concerne le plan, la structure du portail occidental et les nervures des voutes. Un grand incendie en 1661 ne laisse pas de traces majeures.

La Révolution française entraîne par contre la perte des vitraux et la mutilation du statuaire, et les travaux de restauration pendant le troisième quart du 19ème siècle vont de pair avec la reconstitution intégrale de nombreux éléments sculptés, parfois sans fidélité au modèle. Les extensions de la même époque, portant notamment sur les deux étages supérieurs du clocher et une nouvelle chapelle de la Vierge au sud, se font par contre dans le style de la première Renaissance. Le mobilier de l’église, particulièrement riche, est de provenance diverse et a été rassemblé par l’abbé Grimot au 19ème siècle.

L’orgue a été construit en 1978 par Jean Jonet avec des matériaux de récupération. Depuis 1995, l’orgue est muet suite à un court-circuit qui a porté un coup fatal à la console. Actuellement, un projet d’orgue d’esthétique baroque allemande est en cours d’élaboration. L’Association des Amis de l’Orgue de L’Isle-Adam (AAOIA) organise son prochain concert à l’Isle-Adam le samedi 23 septembre à 20h30 au profit de la restauration de l’orgue.

Delphine Armand au piano et Christian Wirth au saxophone interprètent des œuvres de Borne, Milhaud, Doppler, Bach….Jean-Marie Barberot, Président de l’Association des Amis de l’Orgue de l’Isle Adam intervient également dans Ballade Musicale en compagnie de la pianiste Delphine Armand.

Présenté par Bernard Ventre.