Concertos, sonates, duos, quintettes, ouvertures

Au programme de cette promenade musicale :

– Le largo du triple concerto op.56 de Beethoven par le violoniste Renaud Capuçon, la pianiste Martha Argerich et le violoncelliste Mischa Maisky.

– Le superbe adagio du concerto pour clarinette K622 de Mozart d’une éblouissante virtuosité interprété par le clarinettiste Gervase de Peyer.

– Le 3ème Mvt Andante de la sonate pour violoncelle et piano op.19 de Rachmaninov par la violoncelliste Marie-Paule Milone et le pianiste Pascal Denis.

– Le 3ème Mvt, rondo du concerto n°1 0p.15 de Brahms par le pianiste Maurizio Pollini et le Berliner Phiharmoniker de Berlin dirigé par Claudio Abbado.

– De Karol Szymanowski, Extrait de Mythes op.30, La Fontaine d’Aréthuse par la violoniste Solenne Païdassi et le pianiste Frédéric Vaysse-Knitter.

– De Schubert, le 4ème Mvt du Quintette avec piano en la majeur op.114, dit La Truite, interprété par Guillaume Chilemme, violon – Nathanaël Gouin, piano – Marie Chilemme, alto – Astrig Siranossian, violoncelle – Emilie Legrand, contrebasse.

– De Gioacchino Rossini, la célèbre ouverture du Barbier de Séville par le Philharmonia Orchestra de Londres dirigé par Herbert Von Karajan.

Présenté par Bernard Ventre.