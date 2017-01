Concorde : Paris – New-York

Une émission pour faire revivre sur les ondes l’histoire de ce bel avion, pour intéresser tous les auditeurs, aussi bien, néophytes que professionnels ou passionnés.

Concorde : la raison de sa création, sa réalisation par une synergie technique de deux pays, sa forme, ses particularités, la ligne Paris – New-York, l’équipage, le service à bord, la clientèle et bien d’autres sujets à aborder.

Concorde : on l’a rêvé, on l’a créé, il a volé, l’avion de tous les espoirs, défiant le temps et la technique ; un avion d’affaires Est-Ouest, il rythmait nos journées : départ et arrivée. Concorde : était une star, de jour comme de nuit. Quel message nous a laissé cet avion particulier, ce magnifique oiseau blanc ?

Il est quasiment impossible de parler de Concorde sans une certaine émotion, cet avion est tellement beau, a été conçu avec de nouvelles technologies grâce à l’ingéniosité et l’enthousiasme de 2 nations que sont la Grande Bretagne et la France. Un avion qui a survolé l’Atlantique avec des passagers à plus de 2000 km/h, une post combustion digne d’avions de chasse…Un vol court mais intense pour chaque membre d’équipage, un service à bord de première excellence, un Paris – New-York où vous étiez arrivés avant même d’être parti ! Notre studio se transforme en cabine Air France et grâce à nos invités, spécialisés sur Concorde, qui, après nous avoir évoqué la genèse de cette grande aventure, vont nous faire vivre un vol Paris – New-York.

Nous avons le privilège d’accueillir : Pour la partie sol et technique, notre Technicien d’Escale et mécanicien Concorde, Monsieur Patrick Sevestre. Pour la partie accueil clientèle, sécurité et service à bord, notre Hôtesse et Chef de Cabine Concorde, Madame Caroline Cadier. Nous ouvrons la porte du cockpit pour vous présenter, notre Commandant de Bord Concorde, Monsieur Pierre Grange qui est aussi Président et membre de l’APCOS, Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique.

Nous vous souhaitons une agréable traversée.

Une émission présenté par Catherine Loubet.