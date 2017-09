Connaissez-vous vos microbiotes ?

Vous avez certainement déjà entendu parler de la flore intestinale. Ce mot désigne les micro-organismes qui peuplent notre intestin. Il s’agit essentiellement de bonnes bactéries bénéfiques à l’organisme qui remplissent de multiples fonctions comme aider à la digestion ou réguler le transit.

Aujourd’hui on ne parle plus de flore intestinale mais de microbiote intestinal. On sait désormais qu’il en existe plusieurs : nous avons un microbiote intestinal mais aussi un microbiote buccal, vaginal ou encore cutané.

Dr Didier Chos, médecin spécialisé en micronutrition et Président de l’IEDM, l’Institut Européen de Diététique et de Micronutrition, vous présentera ce monde mystérieux des familles de bactéries qui jouent un rôle important sur notre forme et notre santé.

Une campagne nationale d’information aura lieu en octobre 2017. Pour tout savoir rendez-vous ici. Livret disponible en téléchargement gratuit sur l’IEDM.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.