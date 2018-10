Conseils sur la stérilisation et le massage canin autour d’une tasse de thé

Grace aux conseils du Docteur David Pelois de la clinique Amivet, nous parlerons de stérilisation par les différentes méthodes utilisées chez le chien et la chienne.

Leurs avantages et effets secondaires, leurs indications. Il évoquera aussi les problèmes de la prostate chez le chien et comment y remédier.

Puis nous évoquerons avec Pauline Art, masso thérapeute depuis plus de 10 ans, le massage canin et ses bienfaits. Les techniques, les avantages et contre indications.

Pauline est aussi formatrice de cette technique peu connue du public dans son école et association Chien Zen !

Nous finirons sur une note gustative et bien être avec la découverte de Tea’Magine et sa créatrice Anne Louise Morin.

Thés labellisés biologiques, sans pesticides ni parfums ni arômes !

Customisés par elle et sa petite équipe, du « do it yourself » car oui, elle explique sur sa page internet comment créer vous-même votre thé customisé !