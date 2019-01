Coop’ les Bains, l’Atelier En route vers zéro déchet

Coop’ les Bains est une association d’Enghien-les-Bains qui a été créée en mars 2018. Depuis elle regroupe 250 sympathisants et 70 adhérents.

Coopérative alimentaire, c’est une alternative à la grande distribution, souvent initiée par un groupe de consommateurs qui ne se retrouvent plus dans l’offre alimentaire qui leur est proposée, en limitant les intermédiaires entre producteur et client final.

Le principe commun : l’autogestion. Les coopérateurs s’engagent à donner un peu de leur temps pour un bon fonctionnement. Ce sont eux qui choisissent les produits qui seront vendus et qui assurent l’organisation des achats et des ventes.

La finalité de la coopérative est de mettre à disposition de ses adhérents des produits de qualité, locaux et/ou bio à des prix accessibles au plus grand nombre. Coop’ les Bains prévoit d’appliquer une marge unique de 10% sur les prix producteurs et se positionne comme un complément des marchés locaux et non comme un concurrent.

Les principes de Coop’ les bains forment l’ADN de la coopérative : Fonctionner selon un modèle coopératif et créateur de lien social, favoriser autant que possible les produits locaux de saison issus de l’agriculture biologique, proposer une alternative à la grandes distribution en développant une économie sociale, mettre à disposition des produits dont les caractéristiques sont au mieux de ce que l’on peut attendre pour la santé des consommateurs, offrir un lieu de rencontre et de partage d’idées favorisant les initiatives, Valoriser la qualité, développer une économie solidaire.

Dans l’attente de trouver un local, Coop’ les bains organise des achats groupés mensuels. A ce jour, une soixantaine de familles commandent chaque mois les produits proposés par la coopérative. Afin d’initier les consommateurs à de nouveaux modes de consommation, Coop’ les Bains organise samedi 9 février à la salle des fêtes d’Enghien-les-Bains un atelier En route vers le zéro déchet.



Ne manquez pas cette émission passionnante à laquelle participe Thierry Delisle, trésorier de Coop’ les-Bains que vous retrouverez pour une meilleure documentation, samedi 9 février à la Salle des Fêtes d’Enghien-les-Bains.

Pour toute information sur Coop’ les-Bains : rendez-vous sur leur site, page Facebook ou coop.alimentaire.enghien@gmail.com

