Corps à corps Dario Moreno – La cage aux oiseaux Pierre Perret

Nouvelle Guinguette de danses composée avec des chansons dansantes des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon. Histoire du boléro La cage aux oiseaux par Pierre Perret, Franck Michael interprète une rumba Italia for Ever enregistrée en 2015, La valse musette Corrèze mon pays par l’orchestre musette de Jean Ségurel, etc.

Un cha cha célèbre Corps à corps par Dario Moreno enregistré en 1956 et la version non chantée interprétée par Freddy et son orgue.

Présentation d’Ignace Rak.