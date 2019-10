Cosi fan tutte, opéra-buffa de Mozart, 2ème partie

La servante Despina cherche à convaincre Fiordiligi et Dorabella que leur fidélité est ridicule ; pourquoi ne pas essayer de se divertir un peu ?

Justement, les deux soupirants donnent une sérénade en leur honneur dans le jardin, et don Alfonso et Despina rapprochent les deux couples, qui partent chacun de leur côté pour se promener.

Après avoir essayé de résister et de repousser les avances des deux jeunes gens, Fiordiligi et Dorabella tombent dans leurs bras. Don Alfonso triomphe et chante : “Qu’elles soient jeunes ou vieilles, belles ou laides, répétez avec moi : elles font toutes ainsi.”

Que l’on se rassure : après bien des déguisements, rebondissements et quiproquos, don Alfonso, ravi d’avoir prouvé sa théorie, révèle la supercherie ; les deux couples se reformeront et tout se terminera dans le mariage et le pardon.

