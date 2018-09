Couleurs et parfums d’Espagne : 2ème partie

Le 2 juillet dernier était diffusée la 1ère partie de Couleurs et parfums d’Espagne. idFM Radio Enghien vous propose une suite de 4 émissions chaque lundi du 24 septembre au 15 octobre.

Au programme : séguedilles et mantilles, fandangos, boléros, trompettes, guitares et castagnettes, un rythme qui unit indéfectiblement le peuple espagnol à ses racines.

L’Andalousie est au cœur de cette histoire d’héritage musical. Sur cette terre-carrefour, les influences wisigothes, byzantines, mozarabes, berbères, juives, grégoriennes, hindoues, se sont fondues pour donner naissance aux chants gitans dont le flamenco est l’expression la plus connue, sinon la plus authentique.

Cette promenade musicale au cœur de la péninsule ne pouvait pas, bien sûr, ignorer l’art si particulier qu’est la zarzuela. Alternant textes chantés et textes parlés à la manière de l’opéra-comique français, la zarzuela est le parfait reflet de la vivante histoire populaire espagnole.

Plusieurs compositeurs illustrent cette émission de musique espagnole, tels Isaac Albeniz, Carlos Almaran, Tomas Breton, Manuel de Falla, José Garcia, Enrique Granados, Genaro Monreal, José Serrano et également les chanteurs comme Maria Bayo, Maria-Luisa Montada et Placido Domingo. Bon nombre d’artistes dont 14 musiciens du groupe Sortie d’Artistes se partagent les instruments suivants : violon, clarinette, alto, violoncelle, piano et contrebasse.

Présenté par Bernard Ventre.