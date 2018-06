Couleurs et parfums d’Espagne

C’est une Ballade musicale tonifiante et réjouissante que vous propose idFM 98 : de la musique espagnole d’une grande richesse harmonique qui ne peut pas être limitée au seul flamenco, très diverse et variée, qu’elle soit folklorique ou savante et donne du bonheur à ceux qui l’écoutent.

Avec deux compositeurs français, Emmanuel Chabrier, et sa célèbre rhapsodie Espana puis d’Edouard Lalo, la composition virtuose, flamboyante et brillante, aux rythmes espagnols vibrants de la Symphonie Espagnole.

Deux compositeurs espagnols représentent l’école espagnole moderne : Albeniz et Manuel de Falla avec l’Amour Sorcier et la page envoûtante comme un feu follet qui fit le tour du monde : La Danse rituelle du feu interprétée par le pianiste-concertiste Tristan Pfaff qui nous entraîne aussi vers une autre danse Tango from Espana d’Isaac Albeniz.

L’émission se termine avec un admirable prélude, sommet de l’oeuvre hispanisante de Debussy La Puerta del vino une oeuvre inspirée à Debussy par une carte postale en couleurs de Manuel de Falla, représentant la splendide porte mauresque qui s’ouvre sur la Plaza de los Aljibes à l’Alhambra de Grenade.

Au piano, Jérôme Granjon pour ce prélude, 2ème livre de Debussy La Puerta del vino.

Présenté par Marie-Thérèse et Bernard Ventre.