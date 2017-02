Coups de coeur en musique

Des adagios, des pièces pour violon, pour violoncelle et piano, trompette, flûte, piano, du chant lyrique, air d’opérette et grand chœur, que du bonheur pour garder sa bonne humeur avec notamment un coup de cœur à Robert Schumann pour sa Fantaisie en ut majeurop. 37 et ses Kreisleriana op.16 joués par le pianiste Jean-Philippe Collard.

Au cours de cette Ballade musicale, de nombreux compositeurs partagent ce moment magique comme Rachmaninov, Satie, Vivaldi, Fauré, Albinoni, Debussy, Puccini, Paganini, Mozart, Carl Orff, Verdi, Albéniz, et Messager.

Présenté par Bernard Ventre.