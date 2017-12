Création de l’Univers, Homme le créateur est en toi

Entretien avec Ischaïa, directrice et éditrice des livres d’​Arkady Petrov. Autour du premier tome de la trilogie : Création de l’Univers, Sauve-toi toi-même. Homme le créateur est en toi.

Arkady Petrov est le créateur d’un nouveau type d’enseignement reconnu à l’échelle internationale : l’ arbre de vie qui fait appel aux capacités de gestion mentale de l’organisme pour guérir, restaurer et régénérer. Certains grands scientifiques, aussi bien en Russie qu’ailleurs dans le monde, ont adopté cette méthode de contrôle de la biochimie et de la biophysique de l’organisme par l’impulsion de la pensée. On la présente même comme une science du futur.