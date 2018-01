La création du label Muso par Olivier Vannieu

Que signifie Muso ? Qui est Olivier Vannieu ?

Muso en anglais signifie musicien. Sans prétendre vouloir faire mieux que les autres, le label Muso a le soucis de rester en permanence à l’écoute de ses artistes et de les suivre dans leurs projets.Les disques Muso bénéficient d’une distribution internationale dès leur lancement, sur la plupart des marchés importants en Europe (Harmonia Mundi en France) en Amérique et en Asie.

Olivier Vannieu est le fondateur de Muso qu’il crée en automne 2011. Après avoir travaillé 8 ans aux côtés de Jordi Savall pour la création et le développement de son label Alia Vox, il se lance en 2006 aux côtés de la célèbre cantatrice Barbara Hendricks pour mettre en place son label Arte Verum. Olivier Vannieu a également participé au lancement de disques du claveciniste et chef d’orchestre américain Skip Sempé. Il est aussi en charge des magnifiques et exceptionnelles éditions discographiques du Concours Reine Elisabeth.

Olivier Vannieu est l’invité de IDFM radio Enghien, la radio du bien être. Cette Ballade musicale nous fait parcourir la vie d’un homme au service des artistes.

Présenté par Bernard Ventre.