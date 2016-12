Un Crooner pur Style

Fils de pasteur né le 17 mai 1917 sous le nom de Nathaniel Adams Cole, débute sa carrière comme pianiste dans le groupe les Solid Swingers. Ondulations gominées, costumes tirés à 4 épingles et fume cigarettes distingué, Nat King Cole, black crooner, est le parfait dandy du jazz.

Sa voix, aux inflexions suaves et souples, la grande pureté de sa diction apparaîtra comme autant d’atouts pour accéder à la fois au public blanc et noir. Il s’est imposé avant tout comme un artiste de classe international,avec un répertoire toujours exécuté avec beaucoup de style et de rigueur professionnelle.

Nat King Cole enregistrera pour le label Capitol, et participera à plusieurs films hollywoodiens, avant de décéder le 15 février 1965.