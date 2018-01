Cuisine et manga dans la Matinale

Avec entre 7h et 8h : Interfel, créée en 1976, l’organisme rassemble et valorise tous les métiers de la filière des fruits et légumes frais en compagnie d’Annelyse Chardon, chef cuisinière, styliste culinaire.

Nous parlerons de L’ananas Victoria par téléphone vers 7h35.

Et entre 8h et 9h : Nadine Gonzalez, créatrice de casa 93 une nouvelle école de mode à Saint-Ouen et vers 8h45 par téléphone, la 25ème édition du Paris Manga & Sci-Fi Show, avec Laurent Tanguy, organisateur du salon.