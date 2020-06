Cultiver l’art au pluriel avec Michel Hilger

Cultiver l’Art Au Pluriel :

Comment les activités artistiques nous soutiennent dans les moments difficiles.

Michel Hilger auteur, musicologue, compositeur, pianiste, organiste, chef d’orchestre et de chœur, se définit comme « L’Altiste-Peintre », il est initiateur et l’animateur-coordinateur du projet « Spiritualité par l’Art » au sein de l’association « Artisans de Paix » dont l’objet est de favoriser, de resserrer les liens inter-religieux et spirituels par les biais pédagogiques et multi-culturels,

Co-Fondateur du site ARTSPARADISE.NET.

Né orphelin, atteint d’anomalies des systèmes nerveux et cardiovasculaires, et malgré 2 AVC, une hémiplégie, l’artiste atypique organise, dirige et participe toujours à de grandes manifestations de musique classique et de Festivals des Arts à travers le monde.

Auteur de «La Mort attendra» ,«Les Miracles de ma vie» livres de témoignages et de nombreux recueils de poésies.