Cycle Massenet – Hérodiade

Allons à l’opéra est une émission que vous propose désormais Ballade musicale chaque vendredi.

Cette 1ère série de 5 émissions a pour objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir Jules Massenet, grand compositeur français, créateur de 25 opéras, oratorios, symphonies, etc…Nous avons choisi pour ce cycle Massenet 5 ouvrages parmi les plus connus de ce compositeur, et allons débuter par une œuvre créée en décembre 1881, Hérodiade. Viennent ensuite Manon, Le Cid, Werther et Thaïs.

Hérodiade, est un opéra en 4 actes et 7 tableaux d’après un livret de Paul Milliet et Henri Grémont, d’après un conte de Gustave Flaubert, intitulé Hérodias. Précisons que l’action de Hérodiade, bien qu’inspirée du récit biblique puisqu’elle est empruntée au dernier épisode de la vie de saint Jean-Baptiste, s’écarte beaucoup de la tradition et de l’histoire. Nous sommes en effet à Jérusalem au début du 1er siècle, vers l’an 30, et l’œuvre retrace la mort de Jean-le-Baptiste, victime de la vengeance d’Hérodiade.

Mais dans l’opéra de Massenet, Jean-le-Baptiste n’est pas l’apôtre farouche que l’on connaît et Salomé, la fille d’Hérodiade, n’est pas non plus la danseuse qui demande à Hérode la décapitation de Jean.

Présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer et Bernard Ventre.